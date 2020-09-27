وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء المجلس، بخالص العزاء لأسرة المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى وفاة الدكتورعلى حبيش، الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومى للبحوث، رئيس الأكاديمية الأسبق، ورائد الصناعات النسيجية وتطويرها فى مصر والشرق الأوسط، داعين المولى عز وجل، أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ووافق المجلس، على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية الإكلينيكية الجراحية. كما وافق أيضًا على تشكيل لجان اختيار رؤساء شعب بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى بالمركز القومى للبحوث، وتكنولوجيا التصنيع بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وكذلك لجنة اختيار رئيس قسم أمراض القرنية وتصحيح الإبصار بمعهد بحوث أمراض العيون.

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