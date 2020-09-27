ميناء الإسكندرية يعلن وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار إلى صفر لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار بالميناء إلى صفر، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الميناء بعد تطبيق منظومة الدخول الفورى للسفن.





من جانبه، قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء حقق إنجازاً جديداً وغير مسبوق بالوصول إلى عدد سفن الانتظار بالمخطاف الخارجى إلى "زيرو".

وأوضح شاهين، أن الميناء بدأ تطبيق نظام "Just In Time" أو "الدخول الفورى للسفن" وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجى فى خطوة سعى إليها الميناء منذ فترة.

وأشار إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة على أرض الواقع وميكنة الإجراءات، ساهم فى سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلى.

وأضاف شاهين، أن الميناء يسعى لـ تسجيل أعلى المعدلات، وتقليل مدة بقاء السفن، وتخفيض عدد الإجراءات والتكلفة، بما يضمن تحقيق تقدماً فى مؤشرات التنافسية العالمية فى مجال الموانئ.

وطالب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الجمارك واللجوء إلى الإفراج المسبق عن البضائع، لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام.

كانت هيئة ميناء الإسكندرية نفذت مؤخرا خططا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية، وأصدرت عدة قرارات مهمة منها القرار رقم 632 لسنة 2020 بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع، ما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلى زيرو انتظار.