فيديو .. تامر الخشاب ساخرا من ثورة الإخوان : حنة شيماء حيرت العالم

وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "إحنا أى حرب قادرين ننتصر فيها بالضربة القاضية".

وأوضح أن الإخوان لديهم مواسم للحشد ولكن لا يستجيب لهم أحد، مضيفًا: "دى أول ثورة تحير العلماء، الناس مش عارفه دى ثورة ولا صلاة جمعة ولا حفلة طهور ولا حنة شيماء، وفيديوهاتهم كانت فيها حاجات تضحك".

وأشار إلى أنه دائمًا يسمى الرئيس عبدالفتاح السيسى "المنتصر بالحق"، وهى سمه من سمات الرئيس حيث يستطيع الرئيس الانتصار بالحق دون لفظ مسيئ أو ضرب غدر أو تشويه المسيىء.

ووجه الإعلامى سيد على الإشادة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: "بتقدم شىء محترم"، كما أشاد بقناة إكسترا نيوز، متمنيًا أن تستمر على مستواها.