مواعيد وأماكن الكشف الطبى على طلاب جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، استقبال الطلاب الجدد بالوحدات العلاجية بكليات الجامعة، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإجراء الكشف الطبى عليهم.





وقال جابر، إن الجامعة ستعد ملف صحى شامل لكل طالب مستجد، لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد وفق جدول زمنى كالتالى:-

- طلاب كليات "الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، زراعة الشاطبى، زراعة سابا باشا، الفنون الجميلة، العلوم، التمريض، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية"، سيكون بالوحدات العلاجية بمقر تلك الكليات يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوعين.

- طلاب كلية الطب البيطرى بأبيس بالمدينة الجامعية "طلبة سموحة" من يوم 29 سبتمبر ولمدة أسبوعين.

- ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف السابقة بدءا من السبت 17 أكتوبر بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة.

- تستقبل الوحدة العلاجية بمجمع الكليات النظرية طـلاب كليـة التجارة من 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

- وطلاب كلية التربية "علمى وأدبى وتعليم أساسى" وكلية السياحة والفنادق مـن 5 إلى 10 أكتوبر.

- الآداب من 11 إلى 15 أكتوبر، والحقوق من 17 إلى 22 أكتوبر.

- ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن المواعيد السابقة يوم 24 أكتوبر بمقر الوحدة العلاجية بمجمع العلوم الإنسانية.

- يوقع الكشف الطبى على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يوم 20 سبتمبر بمقر العيادة الشاملة.

- والطلاب المستجدين والمحولين من انتساب إلى انتظام من جميع الكليات النظرية والحاصلين على تقدير جيد يوم 26 سبتمبر.

- يوقع الكشف الطبى على طلبة كلية التربية "دراسات عليا" يوم 3 أكتوبر 2020.

يذكر أن الكشف الطبى يستلزم من كل طالب إحضار استمارة الكشف الطبى ومرفق بها صورة شخصية للطالب مختومة بختم الكلية المقيد بها.