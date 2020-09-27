 وزير الخارجية يفتتح المقر الجديد لمركز القاهرة لتسوية النزاعات  



افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، المقر الجديد لمركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بمقر المعهد الدبلوماسى بالتحرير، وذلك فى إطار مواصلة الدولة المصرية لجهودها الرائدة فى موضوعات حفظ السلام.

كما شارك وزير الخارجية، على هامش الافتتاح في اجتماع مجلس إدارة المركز.

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