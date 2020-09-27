الأنبا إشعياء يُكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية بإيبارشية طهطا وجهينة

كرمت إيبارشية طهطا وجهينة اليوم الأحد المتفوقين في الشهادة الإعدادية من أبناء الإيبارشية، وذلك في إطار حثهم على التقدم والنجاح في مشوارهم الدراسي خلال مراحل التعليم المختلفة.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطه بطهطا (مقر المطرانية) وتولى خدمته نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية، وعقب القداس أهدى نيافته المتفوقين شهادات التفوق.

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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

أما الاحتفال الثاني الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.