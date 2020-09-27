نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دور الشباب في المحافظة على الوطن".. ندوة لوعاظ الأزهر ببئر العبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مجلس مدينة بئر العبد ندوة حول (دور الشباب فى المحافظة على الوطن) حاضر فيها وعاظ الأزهر الشريف الموفدون ضمن قافلة الأزهر الدعوية والطبية بسيناء.

ودار الحوار حول أهمية الوطن، مؤكدين أن من واجبات المسلم أن يكون وفيًا ومُحبًا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكل ما يملكه ويستطيعه من قول أو فعل، وأن ذلك من الفطرة السليمة النقيّة للإنسان.

وأكد وعاظ الأزهر على اهتمام الإسلام بالشباب ورعايتهم والاعتماد عليهم في جوانب الحياة كافة، كما تطرق الحوار لطرق الحفاظ على مقدرات الوطن وتحذير الشباب من خطر المخدرات، وتناول الحوار الرد على الانحرافات الفكرية وبيان وسطية الإسلام.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يرسلها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر ٢٠١٧، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من علماء الأزهر الشريف، بينهم 4 واعظات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.