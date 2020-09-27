شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجاح.. مبيض المحارة حصل على 96% ويؤكد: هفضل أساعد والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار بائع الفريسكا الذى حصل 99.6% نجد نموذجًا آخر مبهجًا لم يخرج من عمله على الإطلاق، فعمل بجانب دراسته مع والده "مبيض محارة" لكى يساعد والده ويساعد نفسه.

وقال يوسف محمد عبد التواب، إنه من قرية جاردو فى محافظة الفيوم وهو من أسرة بسيطة مكونة من والده ووالدته وثلاث من إخوته، فهو يعد الأكبر ويقوم بالعمل مبيض محارة مع والده منذ الصغر.

وأكد يوسف، أنه أحيانًا يعمل أثناء الدراسة لكى يأتى ببعض مصاريف دروسه ومصاريفه الشخصية لصعوبة الحياة على والده، فأحيانًا كان يعمل أثناء فترة امتحاناته ويقوم بالتطبيق باليومين لالتزامه بالعمل مع المذاكرة.

وأضاف يوسف، أنه تمنى أن يحصل على مجموع يدخله كلية طب بشرى، ولكن لم يرد الله ذلك فقد حصل فقط على 96%، وهذا المجموع لم يكن كافيا لدخوله كلية طب.

واختتم حديثه، أنه يتمنى الحصول على منحة مجانية لدخول كلية طب بشرى لتحقيق حلم والده ووالدته وتشريفهم وتشريف أهل قريته ومحافظته، مؤكدا أن مثله الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم والدكتور مجدى يعقوب وأيضًا دكتور الغلابة الدكتور محمد المشالي.

وقال محمد عبد التواب والد يوسف، إنه فخور بابنه جدا لأنه يساعده على المعيشة ولا يخجل من عمله على الإطلاق، ومع ذلك يجتهد فى المذاكرة لكى يحصل على مجموع كبير يدخله كلية طب بشرى.

وأضاف أنهم جميعا هو ويوسف وزوجته يملكون حلم حياة وهو حصول يوسف على منحة لدخوله كلية طب بشرى لكى يصبح دكتورا كبيرا.