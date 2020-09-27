شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك " نستطيع الوصول لأصحاب الصفحات المروجة للمنتجات المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز يمتلك منهجية واضحة لتعريف المواطن حقوقه وأيضا التجار بواجبتهم ، مشددا على أن هناك عقوبات رادعة للتجار فى حال عدم الالتزام بالاعلان بوضوح فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، وليس "انبوكس" للحفاظ على آليات السوق بتطبيق القانون .

وقال سمير، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ، في برنامج الحياة اليوم ، المذاع على قناة الحياة ، أن الجهاز يمتلك اليات للوصول الى أصحاب الصفحات المجهولة على مواقع التواصل بالتنسيق مع النيابة العامة ، لافتا الى أن الجهاز قام بإعداد فصل كامل في قانون جهاز حماية المستهلك عن باب التجارة عن بعد ومنها التجارة الاليكترونية .

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، مؤخرا صدر حكم حبس صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ، بعدما تلقت الجهات المختصة شكوى من مواطن تضرر فيها من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات زراعية مقلدة .