شكرا لقرائتكم خبر عن طفل أصيب بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق: نفسى أشوف محمد رمضان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الطفل فارس حجازى، ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، تفاصيل إصابته وفقد 4 أصابع من يده فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، مشيرا إلى أنه ذهب لشراء طلبات لسكان العمارة من "كشك بقالة" وأن والده لم يكن موجودا وكان يبلغ من العمر حينها 9 سنوات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البائع طلب منه أن يتنحى جانبا لمرور موكب وزير الداخلية وفجأة سمع صوت دوى انفجار.

وأضاف الطفل فارس حجازى، ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، أنه فقد على خلفية الانفجار 4 أصابع من يده اليسرى.

ولفت إلى أنه يتمنى رؤية الفنان محمد رمضان لأنه يحب تمثيله ويريد الحديث والتقاط الصور التذكارية معه.