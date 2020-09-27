محمد فؤاد يلتقى أهالى العمرانية والطالبية فى جولة انتخابية

وقال فؤاد إنه سيكون هناك الكثير من اللقاءات والمقابلات مع الناس من أهالى حى العمرانية والطالبية، بهدف الاستمرار فى التواصل وتعريف المواطنين بالأفكار وما تم تقديمه خلال الفصل التشريعى الأول وما يتم التخطيط له خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فؤاد أن اللقاءات التى سيتم تنظيمها بناء على طلبات المواطنين أو التى سيقوم أعضاء الحملة الانتخابية بتجهيزها متاحة للجميع وليست حكرا على أحد، مؤكدا حرصه على التواصل والاستماع للجميع.
وكان النائب محمد فؤاد، قد أعلن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدى دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
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