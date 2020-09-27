محمد فؤاد يلتقى أهالى العمرانية والطالبية فى جولة انتخابية

وقال فؤاد إنه سيكون هناك الكثير من اللقاءات والمقابلات مع الناس من أهالى حى العمرانية والطالبية، بهدف الاستمرار فى التواصل وتعريف المواطنين بالأفكار وما تم تقديمه خلال الفصل التشريعى الأول وما يتم التخطيط له خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فؤاد أن اللقاءات التى سيتم تنظيمها بناء على طلبات المواطنين أو التى سيقوم أعضاء الحملة الانتخابية بتجهيزها متاحة للجميع وليست حكرا على أحد، مؤكدا حرصه على التواصل والاستماع للجميع.

وكان النائب محمد فؤاد، قد أعلن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدى دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.