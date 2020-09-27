وزير الأوقاف يوجه برقمنة جميع الامتحانات التابعة للوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات بأن تكون رقمنة جميع الامتحانات هي أولى مهامه في العمل مساعدًا لوزير الأوقاف.
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن قرار الوزير يأتى في إطار سعي جميع مؤسسات الدول المصرية للتحول الرقمي.
يذكر أن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يتجه نحو التحول الرقمي كجزء من المنهج الذي تتخذه الدولة للتحول الرقمي، وتنقسم خطة الصندوق إلى جزئين، الأول النواحي الإدارية، حيث نسعى لتحويلها إلى "مميكنة" بحيث يتم بناء قواعد بيانات خاصة بالصندوق والاستثمارات والمشروعات الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف أنه بالنسبة للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية، نسعى لتعزيز استخدام التعليم "الهجين" وتطبيقه على كافة المراحل، وهناك صعوبة بالنسبة لمرحلة التعليم الفني في الاستغناء عن التدريب العملي، ولذلك يطور الصندوق فكرة المعامل الافتراضية وهي عبارة عن طالب يعيش الحياة الواقعية بشكل حقيقي.
وأوضح «الحيوي» أن إدارة الصندوق تسعى لوضعه في مساره الأساسي لتحقيق أهدافه الرئيسية وهي، تقديم المساندة والدعم الفني لمشروعات تساهم في تطوير التعليم، بما يوفر متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية، بجانب الارتقاء والارتفاع بكفاءات وهيئات التدريس والمعلمين والمدربين، وأيضاً الإسهام المباشر والتعاون مع أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للكوادر البشرية، والمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.
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