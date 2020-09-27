شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: تنمية الرياضة فى مصر أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات المعينة على رأسها وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، من أجل توعية العقول المصرية ومخاطبتها بمختلف مستوياتها.

وأضاف "صبحى"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشباب محور التنمية المستدامة ويلقون كامل الدعم من القيادة السياسية، لذا هناك ازدهارًا يشهده قطاع الشباب والرياضة فى مصر.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، تستهدف حاليًا مرحلة تنشأ متكاملة للشخصية المصرية، وتستخدم فى سبيل ذلك كافة الوسائل المتاحة عبر تقديم مجمووعة من المبادرات والمسابقات تستهدف فئات عمرية، منها الطلائع من 5-17 سنة، والشباب من 18-40 سنة.

وعن مراكز الشباب فى مصر، أكد الوزير أنه يوجد 4330 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، منشأة على أعلى مستوى.

وأضاف، إنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل السعى لرقمنه كامل المؤسسات التابعة لوزارة "الشباب والرياضة"، جرى تطوير الربط الإلكترونى بمختلف الهيئات.

وأكد، أنه تم توحيد البرامج المقدمة على مستوى المحافظات، تستهدف مجالى الشباب والرياضة.

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات حوارية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، يُحاضر بها كبار المثقفين، يتحدثون بشكل مبسط، كما تم تدشين بوابة إلكترونية تحت مسمى "بوابة الشباب والرياضة" وتصدر بأكثر من لغة لتستهدف الجمهور من الخارج والداخل.

وتابع، إن انتخابات برلمان الطلائع تقدم لها 33 ألف من الناشئن، والتصفية شملت 300 مرشح، أفرز عن 25 عضو حاليًا يعمل فى مجلس نواب الطلائع، كما يضم رئيس المجلس ووكيلين.

وأضاف، أنه حضر جلسة من جلسات برلمان الطلائع وانبهر من مستوى الأداء فى التنظيم والحوار والموضوعات المثارة للنقاش.

وأشار إلى أن برلمان الطلائع يمارس دوره النيابى بشكل كامل فى المحليات، ويستهدف تفريغ سياسيين جدد لديهم ثقافة تشريعية، منذ إنشائه مطلع تسعينيات القرن الماضى.

وأوضح وزير الشباب، أنه يعمل على محاكاة الحكومة المصرية بكافة حقائبها الوزارية، ليتم إنشاء طلائع مجلس الوزراء العام الحالى.

شدد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن التنمية الرياضية المستدامة مسألة "أمن قومي" لمصر؛ لذا يتم العمل وفق استراتيجية مستدامة للتنمية الرياضية فى كل المحافظات، تتضمن برامج توعوية لكافة الأعمار وتدريب خاص للمدربين.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد مرارًا أن "الرياضة أمن قومي"، ويسوّق بنفسه تلك الفكرة عبر مشاركته فى مارثون رياضى وحضوره مؤتمرات الشباب.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة استلمت أكثر من مبادرة من الرئيس عن الحفاظ على الصحة البدينة للشباب، حيث تشاركت الوزارة فى برامج التوعية من آثار السمنة وأمراض السكر وضغط الدم والتى تنشأ عن عدم الاستمرارية فى التمارين الرياضية.

وقال، إنه منذ أغسطس 2018 تم إطلاق 286 برنامج تأهيل وتطوير للشباب بمختلف الأعمار، شارك فيه 22 مليون مواطن.

وأضاف، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية المستدامة وتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر إطلاق برامج متنوعة تستهدف الفئات العمرية المختلفة فى مصر.

وعن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، أوضح أنها تشمل تحسين النمط الصحى للمواطنين، التنمية الرياضة للمجتمع، توسيع قاعدة الرياضة فى مصر، إطلاق المهارات الإبداعية، اكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، توفير الخدمات الشبابية والرياضة فى المحافظات، بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتدعيم الوعى السياسى وتعميق النشأة السياسية، وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتى فى المجالين الرياضى والشبابى.

وتابع، أن الوزارة تعمل وفق منهجية لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر، وفى هذا الإطار أطلقت مبادرة "طور وغير"، فضلًا عن إقامة معسكرات للابتكار وريادة الأعمال، وعقد دورات تدريبية حرفية لتنمية مهارات الشباب.

وقال، إنه جرى توفير 2 مليار جنيه من ميزانية الوزارة خلال عامين، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وبالتالى تم خلق فرص عمل عبر تدشين عدد من المشروعات.

وأضاف، أن التعاون الوزارى مع القطاع الخاص يجرى بشكل محوكم وبعقد موحد يتمتع بشفافية كاملة ويتبع قواعد الحوكمة.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد من المشروعات بلغت 260 مشروع تجارى يتم مراجعتها قانونيًا، من أحل إدارة قطاع الرياضة من مفهوم اقتصادى واستثمارى، عبر مشروعات اتحادات الرياضة والأندية، تدر تمويلًا ذاتيًا لوزارة الشباب والرياضة.

وعن المشروعات التى تم تدشينها مؤخرًا، أوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع قومى "للموهبة والناشئين"، بجانب مشروع "البطل الأولمبي"، والذين يطبقا معايير علمية وبدينة لانتقاء أفضل المتدربين، كما تم تخصيص ميزانية لافتتاح وصيانة 215 مركزًا للناشئين على مستوى الجمهورية.