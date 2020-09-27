شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يديران جلسة حوارية مع 120 شابًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الملتقى الشبابى "لقاء شباب الصعيد" وذلك بقاعة مركز إعداد القادة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وحضور أكثر من 120 شابا وفتاة لاستعراض أبرز مطالب الشباب ومقترحاتهم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما جرى تكريم أصغر رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم محمد مهران، وتكريم فريق كرة السلة بنادى سوهاج الرياضى لصعوده للدورى الممتاز، وتكريم 20 لاعبا وفريق رفع الأثقال وفريق ألعاب القوى بنادى المعاقين بطولة الجمهورية 11 لاعبا.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم عرض تقديمى لأبرز إنجازات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والموقف التنفيذى لمشروعات الشباب والرياضة بمختلف المراكز والأندية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى – خلال كلمته أن هناك دعما كبيرا جدا من قبل القيادة السياسية والحكومة للتوسع فى تطوير مراكز الشباب والأندية والتوسع فى إنشاء الملاعب وحمامات السباحة بمختلف المراكز وطرحها للاستثمار من خلال نظام pot والذى أثبت نجاحه فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى حرص الدولة على تبنى أفكار ومبادرات الشباب واستغلال مواهبهم وصقلها وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج وأنشطة الوزارة التى يتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية .

ووجه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى الشكر لوزير الشباب والرياضة لتشريفه وزيارته للمحافظة اليوم، لتفقد وافتتاح بعض المشروعات ومشاركته حوارا مفتوحا مع شباب المحافظة للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وتبنى أفكارهم ليتم تنفيذها على أرض الواقع، معلنا مساندته ودعمه للمشروعات الشبابية والمبادرات التى تخدم المجتمع والتى تساهم فى تنمية مواهب الشباب وإبداعهم وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وجرى خلال الملتقى استعراض أسئلة واستفسارات الشباب وعرض لبعض مقترحاتهم وأفكارهم والتى لاقت اهتمام الدكتور أشرف صبحى ومحافظ سوهاج، وتم فى نهاية الملتقى تكريم الفرق الرياضية وحرص الوزير والمحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الشباب ومع أعضاء مجلس الإدارة، كما وجه الشكر للشباب القائمين على تنظيم الملتقى .