فيديو .. حماية المستهلك : سنحقق فى مصروفات الأنشطة بالمدارس الخاصة

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك تقييم من الأجهزة المعنية لهذه الأنشطة.
وأوضح أن جميع المدارس التزمت بقرار مصروفات الباص المدرسى، لافتًا إلى أن أسعار الباص فى العام الدراسى الجديد ستحددها كل مدرسة بعد تنظيم عدد أيام الحضور، مضيفًا: "اللى ليه حق هايخدوا".
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