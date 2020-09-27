انت الان تتابع تفاصيل خبر “أخيراً اطلقت وطلاق سعيد” سيدة مصرية تعمل زفة طلاق في شوارع القاهرة بسيارة سياحية ثمنها مليون ونصف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - “أخيراً اطلقت وطلاق سعيد” كانت هذه العبارة كتبتها سيدة مصرية على سيارة سياحية فخمة وطافت بها شوارع القاهرة، احتفالاً بطلاقها، بل إنها كانت تطوف الشوارع مع تشغيل كلاكسات السيارة وكأنها زفة عروسة وليس طلاق.

“أخيراً اطلقت وطلاق سعيد”.. زفة طلاق في شوارع القاهرة

وبالرغم من أن الواقعة كانت منذ شهور قليلة خلال العام الجاري إلا أنه تم إعادة تداولها اليوم، وبعنوان زفة طلاق لسيدة في عربية سياحية ثمنها لا يقل عن مليوم ونصف جنيه مصري.

ولكن تسائل النشطاء عن الأسباب التي جعلت هذه السيدة تكتب أخيراً اطلقت وتحتفل بهذا الشكل، واختلفت الآراء حول الأسباب، والتي عزاها البعض إلى ما لاقته هذه السيدة من زوجها طوال فترة زواجها، وكذلك الأمر عند الطلاق، فمن الواضح أنها عانت من أجل أن يقوم الزوج بطلاقها.

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وأضافت سيدة أخرى أنه ربما يعود السبب إلا أنها كانت تعيش في جحيم فعلي مع زوجها، وربما كان الزوج يقوم بالإعتداء عليها، بينما كانت هناك وجهات نظر أخرى، حملت استغراباً واستهجاناً لهذا العمل، وتعجب بعض المعلقين عن فرحة هذه السيدة بالطلاق والتي وصفته بالخراب.

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