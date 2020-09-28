شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء قائمة "نداء مصر" فى شرق وغرب الدلتا والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عدد من القوائم الانتخابية التي تقدمت خلال الفترة الماضية، وحيث من المقرر أن يتم البت فيها.

ومن بين القوائم، قائمة نداء مصر لقطاع غرب الدلتا، وشرق الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد.