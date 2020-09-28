شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف عن تعاون مع المشروعات البترولية وفق اشتراطات حماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "إننا سنشارك في تحسين الأحوال المعيشية لسكان منطقة مسطرد وفقا لخطة متكاملة"، مضيفة: "نسعى لمزيد من التعاون مع المجتمع المحلى في منطقة مسطرد لتحسين الأحوال المعيشية". وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم ريهام إبرهيم وعمرو خليل، أن المشروعات البترولية الجديدة تقام وفقا لاشتراطات البيئة، لافتة إلى أن هناك تعاونا مع المشروعات البترولية وفقا فيما يخص اشترطات حماية البيئة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد سيعمل على التحسين من جودة الوقود المنتج، مشيرة إلى أن الأمر يؤثر فى تحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى، مضيفة أن عوادم سيارات النقل تشكل 30% من نسبة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، قائلة إن ارتفاع نسبة التبريد فى الوقود المستخدم فى السيارات يؤدى إلى ارتفاع نسبة العوادم.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة حرصت على عدم تأثير مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد على البيئة المحيطة، موضحة أن المشروع بهذا الحجم والضخامة واستهلاك الصناعة معروف بتلويثه للبيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى استخدام دوائر مغلقة داخل المشروع لإعادة استخدام المياه، ووقف الصرف على ترعة الإسماعيلية، مؤكدة أن المشروع مطابق لاشتراطات ومعايير البيئة الدولية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تعمل على تغيير مفاهيم الاستدامة، مضيفة: "بدون البيئة لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية أساس البيئة المستدامة".