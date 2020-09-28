فيديو .. عمرو أديب : مصر أوبك الغاز فى المنطقة .. ومش ملاحقين على المشروعات

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد، أن مصر هى أوبك الغاز فى المنطقة بعد الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة، لافتًا إلى أن مصر تستخدم الغاز فى التنمية وليس تخريب الدول مثل بعض الدول.

وتابع: "مصر على مدى التاريخ وهى ممنوعة تكبر، وتقف أمام التمدد التركى"، مؤكدًا أن ما حدث الأيام الماضية اختبار صلابة.

وأوضح أن مصر مستمرة فى افتتاح المشاريع المتنوعة، معلقًا: "مش ملاحقين على المشروعات".