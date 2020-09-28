مصدر أمني: ماس كهربائي وراء حريق قسم أول شبرا الخيمة.. ونقل 11 مسجونا للمستشفى لإصابتهم باختناق

شهد قسم أول شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية حريق محدود داخل غرفة الإنتظار بالطابق الأرضي نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية.
وأكد مصدر أمني أن الحريق نتيجة عنه دخان كثيف صعد إلى غرفة الحجز بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابة 11 متهما من المحجوزين باختناقات وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية والسيطرة علي الحريق وإخلاء غرفتي الحجز بالطابق الأول والثاني ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم وتم خروج 8 منهم بينما تم حجز 3 أخرين لحين تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء.
فيما انتقل فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على ملابساته وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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