شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور على حبيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور على حبيش أستاذ الصناعات النسجية بالمركز القومى للبحوث وأحد أهم العلماء فى هذا المجال على المستوى الدولى، والحاصل على جوائز الدولة التقديرية والنيل، ووسام العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن دكتور على حبيش تدرج فى العديد من الوظائف العلمية فى مجال البحث العلمى حيث ترأس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (يناير 1992- أبريل 1996)، وشغل منصب نقيب العلميين فى الفترة من 1994 إلى 2011، كما كان عضو مجلس الشورى (ديسمبر 2012 - يونيو 2013)، وكان عضو المجلس العلمى الإفريقى التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية – أديس أبابا بإثيوبيا (1994 - 1996) وحصل على العديد من الوظائف العلمية الأخرى بمصر وبعض الوظائف الدولية.