شكرا لقرائتكم خبر عن الان.. بوابة الحكومة تفتح تسجيل الرغبات لأكثر من 77 ألف طالب بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت بوابة الحكومة المصرية، تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم 77122، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

كما تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

وفى وقت سابق كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاونى القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية الأزهرية، هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.

المعهد يؤهل الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقارى ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل، وستكون مدة الدراسة بالمعهد عامين، أربع فصول دراسية، منها فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها "وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقارى ومكاتب المحاماة".

وتم وضع المناهج الخاصة بالمعهد، والتى سيتم تدريسها للطلاب والطالبات"؛ منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائى وتسيلم الإعلان القضائى وكم من المعلومات القانونية المبسطة التى يحتاجها الخريج، و جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكترونى وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي"، ومن ثم لابد أن يكون الخريج مُجيدًا للحاسب الآلى، وإجراءات الشهر العقارى وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة فى الناحية العملية.

المعهد سيكون تابعا لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على فتح معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة للبنين والبنات، وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التى من المقرر أن تبدأ خلال أيام.