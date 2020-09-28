شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة التروسيكل.. حكاية تحدي وأمل بكباية شاي وقهوة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثبت المرأة المصرية دائمًا تحديها للمستحيل والصعاب بالعمل والنجاح في مختلف المجالات حتى عندما تقتحم تلك المهن المحتكرة على الرجال فقط.. فنموذج "رانيا محمد" تلك السيدة والتي اختارت العمل بمهنة صعبة وهى بيع الشاي والقهوة علي تروسيكل وتثبت بجدارة أنها ست بـ100 راجل .

التقت الخليج 365 بها وروت لنا تفاصيل حكايتها، وقالت: توفي زوجى منذ فترة، ووجدت نفسي مسئولة عن نفسي وطفلين، فلم أجد أمامي سوي التفكير بمواصلة حياتى بشكل طبيعي من أجل أطفالي الصغار .

وتابعت: "في البداية التحقت بعدة وظائف، لكن كان العائد منها لا يكفي احتياجاتنا حتى خطرت ببالي فكرة عمل مشروع خاص بي وقمت بشراء تروسيكل مستعمل بعدما استطعت توفير ثمنه واشتريته وقمت بتجهيزه بشكل مناسب لبيع الشاي والقهوة" .

وأضافت رانيا: العمل علي التروسيكل شاق خاصة للمرأة، لكننى بالصبر والإرادة سأتغلب علي أي مصاعب تواجهنى من أجل تربية أطفالي .