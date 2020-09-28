وأذاع الباز، فيديو لفرح شعبى فى إحدى القرى، استغلته قناة الجزيرة وفبركته لتقوم بعرضه على أنه مظاهرة بعد تركيب صوت مظاهرات عليه، وبعد ذلك تم تداوله بشكل واسع من قبل أعضاء جماعة الإخوان على منصات التواصل الاجتماعى.
وعرض الباز، رسالة من أحد المواطين يسمى عز الرجال، إذ قال إنه تفاجأ بوجوده فى أحد الفيديوهات التى أذاعتها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أنها تظاهرات القرى.
ولفت إلى أن القرى تتميز بالمجاملات، فيقوم الإخوان بتصوير المناسبات الاجتماعية، خاصة الجنازات والأفراح وخروج العمال من مصانعهم، ومحطات القطار التى تزدحم بالمواطنين والأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد : سقطة جديدة .. الجزيرة تفبرك فيديو لفرح شعبى وتعرضه على أنه مظاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.