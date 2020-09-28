شاهد : سقطة جديدة .. الجزيرة تفبرك فيديو لفرح شعبى وتعرضه على أنه مظاهرة

وأذاع الباز، فيديو لفرح شعبى فى إحدى القرى، استغلته قناة الجزيرة وفبركته لتقوم بعرضه على أنه مظاهرة بعد تركيب صوت مظاهرات عليه، وبعد ذلك تم تداوله بشكل واسع من قبل أعضاء جماعة الإخوان على منصات التواصل الاجتماعى.

وعرض الباز، رسالة من أحد المواطين يسمى عز الرجال، إذ قال إنه تفاجأ بوجوده فى أحد الفيديوهات التى أذاعتها القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أنها تظاهرات القرى.

ولفت إلى أن القرى تتميز بالمجاملات، فيقوم الإخوان بتصوير المناسبات الاجتماعية، خاصة الجنازات والأفراح وخروج العمال من مصانعهم، ومحطات القطار التى تزدحم بالمواطنين والأسواق.