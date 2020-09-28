بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول

فتحت بوابة الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل رغبات الكليات أمام طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم أكثر من 77 ألف طالب، إذ يستمر التسجيل حتى يوم الخميس 1 أكتوبر.





وقررت جامعة الأزهر، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

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