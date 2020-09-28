انت الان تتابع تفاصيل خبر متحدث الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن عودة البناء.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف منذ قليل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار ” نادر سعد” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع جيداً خلال هذه المرحلة لكل مطالب الشعب المصري، كما أنه لا يتردد في الاستجابة لتلك المطالب طالمها أنها كانت مشروعة ومنطقة، موضحاً أن قرار وقف البناء لمدة ستة أشهر جاء نتيجة لسباب منطقية وهي أن الحكومة استهدفت اشتراطات جديدة من أجل البناء.

الوزراء ووقف البناء

وأضاف ” نادر” من خلال مداخله هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المقدم على قناة النهار الفضائية المصرية، أن اشتراطات البناء الجديدة سوف تكون بشكل منظم في كافة المحافظات دخل جمهورية مصر العربية، وذلك من اجل تفادي سلبيات الفترة الماضية من العشوائات التي ظهرت في علميات البناء والجور على المخططات العمرانية.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء انه يتوقع المدى الزمني لاشتراطات البناء سيكون في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم 2020، مشيراً أن وقف البناء جاء حتى يتم حوكمة النظام الخاص بإصدار تراخيص البناء، وأن فئة معينة قد تضررت من وقف البناء وهم عمال البناء وكل ما يرتبط بتلك العملية، وأن الرئيس قد استمع إلى شكواهم وأمر على الفور باستعجال إصدار اشتراطات البناء حتى تعود تلك الفئة إلى العمل من جديد.

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كما أكد سيادته أنه جاءت الاستجابة من مجلس الوزراء سريعة لمطلب الرئيس، حيث أنه سوف يتم عقد اجتماع مع بداية الأسبوع القادم للجنة الاشتراطات البنائية حتى يتم تقديم موعدها خلال الفترة القادمة.