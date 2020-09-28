شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بصيدلة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي الجديد 2020 - 2021، ومن ضمنها برنامج بكالوريوس في الصيدلة "التصميم الدوائي"، وذلك بناء على قواعد القبول المحددة، كالآتى:-

- أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم، وتم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية الصيدلة بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى للقطاع الصيدلي.

- ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة "علمي رياضة" أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، على أن يقبل برنامج "تقنية المعلومات الحيوية" بالإضافة لشهادة الثانوية العامة المصرية "علمي رياضة".

- الطالب الحاصل على الثانوية العامة "علمي علوم"، عليه أن يجتاز مقرر رياضة 2 ويجب نجاحه به ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي، وضرورة اجتياز شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها "علمي علوم"، ويتم الترشح إلى الكلية من مكتب التنسيق الرئيسي وفقا للمجموع المعلن لسنة الحصول على الثانوية العامة "الحد الأدنى للقطاع".

- يقدم الطالب تعهد قانوني عند الالتحاق بالبرنامج بالالتزام بكل الشروط الخاصة بهذا النمط من التعليم وبتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة طوال فترة الدراسة.

- يعتمد اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج على الدرجة الكلية لشهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى أن درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.