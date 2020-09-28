شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عبدالهادي، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميونيخ اشتبه عمر سالم ياسين، مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصري الجنسية، تحمل 5 شنط حاولت استغلال ازدحام صالة الوصول لوجود ركاب رحلات أخرى فى نفس التوقيت.

وبسؤاله عما إذا كان تحمل معها أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى وأنها تحمل بعض الملابس الشخصية المستعملة، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة، ابراهيم طه، مأمور الفحص، فأفاد بوجود كميات كبيرة من العبوات التكرارية أسفل طبقة من الملابس في جميع الحقائب .

وبالعرض على، مصطفى الجندى، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من عبد الرحمن محمود، الصياد مأمور الجمرك، عمرو عطية، رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول ومدير الحركة و بتفتيش حقائبها يدويا فتبين وجود 2430 قطعة من مستحضرات التجميل المتنوعة مخبأة أسفل الملابس داخل الحقائب .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 27 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.