شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه بـ"الكهرباء" لتحديد مرحلة ثانية لتلقى طلبات العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتجاها داخل الوزارة بعمل مرحلة ثانية لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة، نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديدة.

وأوضح المصدر، لـ"الخليج 365"، أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، جاء استجابة لإقبال المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وقال المصدر، إن طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، كما تقدم المنصة خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وتابع المصدر، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا.