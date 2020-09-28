عاجل : شاهد .. الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحى مجلس النواب

وتجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.
فيما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى فى موعد أقصاه الأحد، الموافق 1 نوفمبر المقبل.
وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر.
أما المرحلة الثانية، فتجرى للمصريين فى الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.
وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وفى الداخل أيام الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه الإثنين 14 ديسمبر.
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