انت الان تتابع تفاصيل خبر توجيه رئاسي من السيسي بشأن “مدة وقف البناء”.. والاشتراطات الجديدة للبناء في المدن الكبرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الانتهاء من إقرار كافة الاشتراطات الجديدة الخاصة بعملية البناء خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انتهاء مهلة الست شهور التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية في وقت سابق.

وكان الرئيس المصري “عبد الفتاح” السيسي قد تحدث خلال افتتاح مشروع جديد في مدينة مسطرد في الساعات الماضية حول هذا الأمر أمام رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وقال:

“قولنا اشتراطات البناء والدنيا واقفة.. 6 شهور كتير لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها للناس والمسار الجديد الذي ينظم عملية البناء في الشكل الجديد علشان تتحرك الدنيا شوية، ياريت الأمر ده يتم في أسرع وقت ممكن بعد إذنكم”. ” لما قولنا منظومة جديدة ده معناه إن عندنا عيب في النظام، خلى الدنيا كده، بصوا كده، كتير من بلدنا بالطريقة دي، النظام اللي كان قبل كده كان محتاج يطور”.

أوضح الرئيس السيسي في ختام تصريحاته إلى ضرورة أن يكون هناك شفافية واضحة في التعامل بين الحكومة وبين المواطنين، وهو ما يصب في مصلحة الوطن وتقدمه، مشددة على كون عملية البناء بشكل عشوائي تضر بالدولة ومواردها، ولذا فمن الضروري بأن يكون هناك قانون واشتراطات واضحة تنظم عملية البناء سواء في المدن الكبرى أو في القرى، وعلى الجميع الالتزام بها وتنفيذ تعليمات الحكومة بالشكل الصحيح.