"محافظة الجيزة " تبدأ تنفيذ خطة تطوير شارع النيل بطول 6 كم .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات ، بالتعاون مع وزارة النقل. ويعرض ”الخليج 365” خطة تطوير الشارع التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة النقل 1. أعمال التطوير بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة حتى ميدان الكيت كات. 2. الاعمال تشمل قطاعين أحدهما بطول 2.5 كم من نفق الجلاء حتى ميدان الكيت كات والأخر بطول 3.4 كم من ميدان الجيزة حتى نفق الجلاء . 3. مقرر الانتهاء من الاعمال خلال 3 شهور. 4. الشارع سيصل الى 4 حارات فى كل اتجاه . 5. التطوير يشمل توفير أماكن انتظار للسيارات ومسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحى للمشاة. 6. تركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطى للشارع لمسة حضارية. 7. تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات . 8. توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيمها بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية . 9. استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبرى 6 أكتوبر .

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