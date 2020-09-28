شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقرر مد صرف الأسمدة الصيفية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، إن اللجنة التنسيقة للأسمدة قررت مد صرف الأسمدة للزراعات الصيفية من الجمعيات الزراعية حتى الأربعاء المقبل والموافق 30 من شهر سبتمبر الجارى، مضيفًا أن هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، لاستكمال حصص مقررات الزراعات الصيفية، وقرار مد الصرف حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة.

وأضاف رئيس شئون المديريات، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مضيفًا أن هناك خطًا ساخنًا لتلقى أى شكاوى للفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورًا، متابعا أن هناك تكليفات من وزارة الزراعة لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيًا للأزمات، مؤكدًا أن سعر "الشيكارة" ثابت، وهناك غرفا مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359.

وأكد مدير شئون المديريات الزراعية، أن هناك لجانًا فنية ورقابية منذ بدء الموسم الصيفى لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وتطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.

وأوضح "يوسف"، أن جميع شركات الأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى، مشيرا إلى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات، وهناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات بصرف مقررات الأسمدة بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة، كما يتم حاليًا الاتفاق على منظومة توريد الأسمدة الشتوية.