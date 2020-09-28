شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين "صرف 98 % من مقررات شهر سبتمبر لبطاقات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 98% من مقررات شهر سبتمبر الجارى .

وكان الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بين أن شركتى الجملة " العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين ، الى جانب صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، فى إطار الإجرءات الاحترازية التى تنفذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .