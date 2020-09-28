شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عن مدة التجارب السريرية للقاح كورونا شهرين ومتابعة الحالات لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مدة التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا تستغرق شهرين بينما تستغرق متابعة الحالات التى حصلت على اللقاح 12 شهرًا، مضيفة أنه سيجرى المحافظة على سرية البيانات، مضيفة أنه من خلال الخط الساخن 15530 يمكن الاستفسار عن جميع المعلومات وآليات المشاركة فى التجارب السريرية.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، أكدت بدء المرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وقالت هبة والى، فى تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، إن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" تتم فى 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين فى كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر فى تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون فى تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوماً، حيث ستجرى متابعة المشاركين فى الدراسة لمدة عام كامل.