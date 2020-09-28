الأنبا أغاثون : محمد فريد خميس قدم السجاد مجانا لمطرانية مغاغة الجديدة

وقال فى بيان، مساء الأحد، أنه يذكر له بالخير تبرعه لفرش مطرانية مغاغة الجديدة بالسجاد.
وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك ومؤسس شركة النساجون الشرقيون، 19 سبتمبر الجارى، بعدَ صراع مع المرض.
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