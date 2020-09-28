طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 32 24

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 39 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 23

نخل 35 17

نويبع 36 27

طابا 35 26

كاترين 30 16

الطور 35 25

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 26

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28