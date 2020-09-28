حدث ليلا.. السعودية تقرر منع الوصول للكعبة.. أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي.. والصحة تعلن تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كو...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:بحظر دخول المنتجات.. السعودية توجه ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، التهنئة لفريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء أمس بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردي.
حصل موقع دوت الخليج على أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بالقطاعات الأربعة: (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق - قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية - قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة).
قررت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عددا من القرارات بشأن عودة العمرة مرة أخرى، طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
انخفضت العملة التركية "الليرة" بنسبة 1.6% مقابل الدولار، وذلك في جلسة التداول المبكرة لأسواق المال الأسيوية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
قرر قاض أمريكي، اليوم الإثنين، تعليق الحظر المفروض من قبل الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب على تنزيل تطبيق تيك توك الصيني في البلاد.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. السعودية تقرر منع الوصول للكعبة.. أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي.. والصحة تعلن تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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