حدث ليلا.. السعودية تقرر منع الوصول للكعبة.. أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي.. والصحة تعلن تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كو...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

في ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا، قررت المملكة العربية السعودية حظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، حسبما أفادت تقارير محلية.

بحظر دخول المنتجات.. السعودية توجه ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، التهنئة لفريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء أمس بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.