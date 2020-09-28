نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مصر للطيران تسير 30 رحلة جوية لنقل 4100 راكب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر للطيران اليوم الإثنين، عن انطلاق ٣٠ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية إلى كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام.
كما تسير مصرللطيران ٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤١٠٠ راكب.
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