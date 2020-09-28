شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش مشروعات الحماية من السيول وتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الافقي والمشروعات وذلك بخصوص مناقشة مشروعات قطاع التوسع الافقي الجاري تنفيذها في مجال الحمايه من اخطار السيول وتأهيل الترع.

وينفذ قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، العديد من المشروعات خاصة مشروعات الحماية من مخاطر السيول ، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة (510 مليون جنيه)، تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري ، وحماية جسور الترع، وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجاري المائية ، وأعمال تغطيات، وغيرها من الأعمال.

كما تم تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 301 مليون جنيه منها عمليات (وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - وادى عبادى 2 ب – وادى عبادى 2 د – و نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - وكذلك عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة وعملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار وعملية حماية وادى الجير وعملية مصب مخر سيل وادى نزلة عمارة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة ( 70,50 مليون جنيه) منها عمليات (إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23,300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص - عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن- احلال وتجديد عدد 8 كبارى على ترعه ( الكانونيه ك 5.400 - التسعمائه ك 6.400 - الكانونيه ك 9.700 -الدخله ك 2.200- الدخله ك 5.50 - محله كيل ك 1.00- محله كيل ك 5.00 - حفص ك 10.800 – إحلال وتجديد كوبرى قدم ( مشاة ) ملاحى سطحى ك 90.500 على ترعة الاسماعلية ) .

أوضح رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بقيمة ( 51,5 مليون جنية ) منها عملية تكريك إطماءات بحر يوسف من الفم حتى ك 77.750 ( قناطر العبيد ) لرفع كفاءته ، وتأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة ، وتأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة - عملية تكريك اطماءات بحر يوسف من خلف قناطر العبيد عند ك 77.750 حتى قناطر ساقولا عند ك 177.00 ).

كما تم تنفيذ أعمال مآخذ وتغطيات وحماية جسور بقيمة 30,5 مليون جنية منهاعمليات تغطية الجنابيات الموازية للبحر الصغير طريق المنصورة طناح (المرحلة الثانية) ، وتغطية ترعة البشوات من الفم وحتي ك 0.450 ) .

وأضاف أن القطاع قام بتنفيذ أعمال رصف طرق بقيمة ( 31,75 مليون جنية ) منها اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 ، أعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 ، وأعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) علاوة على أعمال بقيمة ( 23 مليون جنية ) منها عمليات انشاء تكسيه حجريه على شكل مدرج وممشى وانشاء بوابه لمدخل الحديقه بمنشاة القناطر - قناة الهروب وهدار المصب بتوشكى - سحارة سرابيوم - تأهيل مركز تدريب المهندسين بالمنصورة .

الجدير بالذكر ان قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1,2مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.

فى ذات السياق، ناقش وزير الرى الأجندة النهائية لأسبوع القاهرة للمياه 2020 والترتيبات اللازمة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لحفل الافتتاح في ظل جائحة كورونا.

ويقام الاسبوع فى نسخته الثالثة تحت عنوان " الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة" خلال الفترة 18-22 أكتوبر 2020، حيث تم إستعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية، فضلاً عن الاجتماعات رفيعة المستوي وفعاليات الاحداث التي ستقام على هامش المؤتمر .

كما تطرق الاجتماع الي مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التي قامت على ضفاف النيل.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفاً فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف انحاء العالم إتخاذ كافة تدبير الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل إفتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020 .

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، تهدف الي تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية و احدث التكنولوجيات لتحقيق الامن المائي

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الفاعليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة واكثر من 25 جلسه علمية وفنيه تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافه إلى عقد إجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية ، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك ثلاث مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه ، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطي المائة ألف زائر مما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الاولى والثانية 2018 و2019 حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالم وخبير في مجال المياه وشاركت حوالي 30 شركة وجهه فى المعرض المقام على هامش كل منهما.