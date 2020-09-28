دوت الخليج ينشر أسماء مرشحى الوطنية من أجل مصر ونداء مصر فى انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، الكشوف النهائية لأسماء مرشحى انتخابات مجلس النواب، بقائمتى "الوطنية من أجل مصر، نداء مصر"، وتتضمن مرشحى المرحلتين الأولى والثانية، إذ انتهت لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات "النواب"، بمقر المحاكم الابتدائية فى جميع المحافظات، من أعمالها السبت، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وفيما يلى الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب بقائمتى "الوطنية من أجل مصر، نداء مصر":





وتجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

فيما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى فى موعد أقصاه الأحد، الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية، فتجرى للمصريين فى الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وفى الداخل أيام الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه الإثنين 14 ديسمبر.