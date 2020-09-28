ننشر أسماء قائمتى "نداء مصر" فى غرب الدلتا والصعيد وقائمة "أبناء مصر" بشرق الدلتا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من القوائم الانتخابية التي تقدمت خلال الفترة الماضية، والتى من المقرر أن يتم البت فيها.

وصل صوت الأمة على أسماء قائمتى "نداء مصر لقطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلاً عن قائمة "أبناء مصر" لقطاع شرق الدلتا.