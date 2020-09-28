شعراوي: 716 مليون جنيه فاتورة تنفيذ 4 آلاف مشروع بالمحافظات خلال أغسطس

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن البرنامج نفذ خلال شهر أغسطس حوالى 4 آلاف مشروع بقروض بلغت أكثر من 716 مليون جنيه وفرت خلالها 37 ألف فرصة عمل.

يأتي ذلك -بحسب بيان الاثنين- في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشجيع ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك أن المشروع منذ انطلاقه وحتى شهر اغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه لافتًا الى أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 864 الف فرصة عمل موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والاحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر.

وأوضح اللواء شعراوي أن إقليم الصعيد جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذ 79 الف مشروع بقروض 6,7 مليار جنيه يليه إقليم الدلتا بـ 34 الف مشروع بقروض 4 مليار جنيه ثم اقليم الاسكندرية بـ 16,9 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، وإقليم القناة بـ15,7 الف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه ، كما نفذ إقليم القاهرة الكبري نفذ 7,4 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ، وبلغ عدد المشروعات باقليم سيناء الف مشروع بقروض 120 مليون جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجان التيسيير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم بحل أى مشاكل ادارية تيسيرًا على المتقدمين للحصول على قروض من (مشروعك) وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لاصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات .

واضاف اللواء محمود شعراوى انه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك ( مصر - الاهلى - القاهرة - الاسكندرية - التعمير والاسكان - الزراعى المصرى ) على زيادة معدلات الاقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، موضحًا أن برنامج مشروعك يأتى في إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضًا للراغبين بفائدة 5%.