شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الفرقة الإعدادى فنون تطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي وذلك من خلال التسجيل والدخول على الرابط التالى:-

http://app2.helwan.edu.eg/appllied/login.asp، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية وإشراف الدكتور شريف حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان يقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومى والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكترونى وتسجيل الرقم السرى ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع، ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.

ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الإفادة على الموبايل الخاص بالطالب.