الارشيف / أخبار مصرية

وزير القوى العاملة يكشف عن بروتوكول تعاون لتسجيل العمالة الغير منتظمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف عن بروتوكول تعاون لتسجيل العمالة الغير منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه يسعى فى عام 2021، لتوسعة مظلة الرعاية للعمالة غير المنتظمة، ومن خلال تعاون بين الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق ذلك فى أقصر فترة، وأنه سيربطها من خلال الرقم القومى، وذلك عبر بروتوكول مع مصلحة الأحوال المدنية

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 91 عقد عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص من أبناء محافظة الشرقية، و229 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، حيث من المقرر، أن يتوجه ذلك لجامعة الزقازيق ، لتدشين فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (صفر اصابات 2 ) ، بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة أ ، بالتعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية القوى العاملة بالشرقية.

 

IMAG2373

وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على العمالة

 

IMAG2374

وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على العمالة

IMAG2380

وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على العمالة

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يكشف عن بروتوكول تعاون لتسجيل العمالة الغير منتظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا