"لا تقربوا الصلاة".. نهج الجماعة الإرهابية فى بث الشائعات والأكاذيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، على مبدأ تجزئة التصريحات للمسئولين ضمن حملات الجماعة الإرهابية في مواصلة التحريض، رافعا شعار "لا تقربوا الصلاة"، فمثلما تتبع الجماعة أسلوب فبركة الفيديوهات، تتبع أيضا أسلوب تحريف التصريحات، وخير دليل ما فعلته مع تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وفبركتها لتصريحاته بشأن هتلر، ومحاولة تصويرها للرأى العام بأن رئيس مجلس النواب المصرى يمجد الزعيم النازى.

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