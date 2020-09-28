مشروعات حضارية ومجتمعات متكاملة.. سكان العشوائيات بالقاهرة فى عيون الدولة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز ضخم حققته الدولة المصرية في ملف أزمة المناطق العشوائية، وكانت القاهرة من بين المحافظات التى شهدت العشرات من مشاريع التطوير، وتجلى ذلك فى إنقاذ 16 ألف أسرة من سكان العشوائيات فى المحافظة، وتوفير وحدات سكنية بديلة بمشروعات حضارية ومجتمعات متكاملة.
الأسمرات والمحروسة فتحت أبوابها لتسكين هذه العائلات، فنقلت أجهزة الدولة نحو 14 ألف أسرة بحى الأسمرات بالمقطم بمراحله الثلاث، وتم نقل ما يقرب من 2000 أسرة بمشروع المحروسة بحى السلام قادمين من مناطق عشوائية عدة على رأسها حي منشأة ناصر وعزبة الصفيح واسطبل عنتر وتل العقارب وغيرها. التطوير استهدف توفير حياة آدمية للسكان وإنقاذهم من الموت تحت الأنقاض.
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