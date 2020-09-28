تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. المدارس الثانوية 60% ومعاهد التمريض 75%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية

أولا : دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

ثانيا : دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية) الدور الأول( عام 2020 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب

برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت. وقررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020 علي النحو التالي :- ‏1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر 2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها

مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر 3 -دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز 60% 4 -دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر

5 -الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.



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