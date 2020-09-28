قال الدكتور مدحت الصالح خبير الإدارة والتنمية المستدامة، إن مصر وصلت إلى مرحلة كبيرة من العشوائية في البناء، وبالتالي كان لا بد من وقف البناء لمدة 6 أشهر، ما ترتب عليه أن الجهات المتخصصة استطاعت تصوير الموقف جويًا وعمل القياسات الأرضية.





وأضاف الصالح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، ان القرار كان رسالة لكل من تسول له نفسه بالبناء من جديد، إذ أن الحكومة أثبتت جديتها فى معاقبة المخالفين.

وتابع: "حكمة ورحمة القيادة السياسية أحدثت اتزانًا لجدية الحكومة، إذ أن المواطنين تعرضوا لضغوط شديدة بسبب القانون، بعدما تعودوا على البناء أينما شاؤوا على مدار السنوات الطويلة الماضية". وأردف: "من أهم ما جاء فى القانون، الثواب والعقاب، وانتهاء العلاقة بين المواطن ومقدم الخدمة إذ لا مجال للرشوة أو المجاملات العائلية والأسرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. خبير تنمية مستدامة: منع البناء أثبت جدية الحكومة فى معاقبة المخالفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.