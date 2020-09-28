شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة البيئة تعلن جمع 13% من المستهددف بموسم قش الأرز العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تجميع 66 ألف طن من قش الأرز، داخل محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية )، بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك يوازى تجميع حوالى 13% من إجمالى مستهدف وزارة الزراعة، للعام الجارى.

وأوضحت وزارة البيئة، فى إنفوجراف خاص بما تم إنجازه لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروف بموسم السحابة السوداء، حتى الآن، إلى أنه تم عمل 21 محضر لحرق مخلفات زراعية، وفحص 6542 سيارة، لافته إلى أنه تم ضبط 1100 سيارة مخالفة من بينهم، مقابل 5442 مطابقة للمواصفات البيئية، ضمن عدد من الحملات المرورية التى نفذتها وزارة البيئة لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى كافة محافظة الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم التفتيش على 1576 منشأة صناعية، من بينهم 230 منشأة مطابقة للمواصفات البيئية، و1191 منشأة متوقفة عن العمل، وضبط 155 منشأة صناعية مخالفة، لافته إلى أنه تم إجراء 1751 نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 صباحا إلى 9 مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.



